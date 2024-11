No k---a dramat!

W październiku 2024 roku największe spadki cen mieszkań na rynku wtórnym odnotowano w Lublinie. W tym mieście ceny spadły o 2,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Natomiast, biorąc pod uwagę okres roku, wzrosły o 5%.



Jak zaczną tanieć 5% r/r to można będzie ogłaszać koniec hossy. Trochę obiektywizmu w tym wszystkim...