Wolumen paczek grupy w trzecim kwartale 2024, co stanowi znaczący wzrost o 25% rdr. W Polsce wysłano InPostem 170 mln paczek tylko od początku lipca do końca września. To około 4,5 paczki na jednego Polaka. Paczkomatów przybyło z kolei 15% więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.