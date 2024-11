Problem polega na tym, ze w Polsce nic nie jest strategicznie zaplanowane i skoordynowane przez zadna z ekip rządzących. Elektrownie weglowe powinny byc juz dawno zamkniete. I zastapione elektrowniami atomowymi. Obstawiam jednak, ze dlugo sie to nie stanie. Po pierwsze brakuje wypracowania jednego planu ponad podzialami politycznymi i realizowania go zamiast innej koncepcji co 4 lata. Po drugie, obstawiam, ze lobby weglowe wymusi ustepstwa na politykach.