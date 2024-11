Sprawa jest przedstawiana skrajnie jednostronnie. Mi to się jednak jakoś nie klei. Zresztą konflikty rozwodników często są niejednoznaczne. Nie wierzę w historię że kobieta zadzwoniła na 112 żeby policja jej pomogła zabrać byłemu mężowi zabaweczkę dziecka. Dyspozytor kazałby jej zgłosić kradzież na posterunku i ją ochrzanił że blokuje linie. A nawet jeśli by przyjechali to z niskim priorytetem za jakieś 2 godziny. Facet miał 0,3 promila czyli dawka równa 1 piwu. Nie Pokaż całość