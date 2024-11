Urządzenie nominalnie powinno mieć moc 10 kilowatów i 4 COP ... Tymczasem ja mam pomiary, które pokazują, że faktycznie moja pompa ma zaledwie 7 kilowatów mocy a jej COP to 2

Ma ona moc 6,25

Tak było, instalatorzy montowali chinskie badziewia tylko po to zeby skasowac dofinansowanie. wg danych krajowej izby gospodarczej, takiego szajsu przyjechalo do samej polski 200k sztuk. Stad teraz do konca roku wszystkie objete jakims dofinansowaniem musza miec certy