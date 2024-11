dorosła osoba nosząca złotą bransoletkę i trzymająca dziecko, tradycyjnie interpretowana jako matka i dziecko, okazała się dorosłym mężczyzną, który z dzieckiem nie był spokrewniony.

Robili to fachowcy więc chyba wiedzieli co robią. Ale czy takie DNA ze szczątków gipsowego odlewu da prawdziwe dane? Tych odlewów dotykała pewnie masa ludzi. Czy to oryginalne DNA nie mogło być "zabrudzone" współczesnym?O ile pokrewieństwo to były domysły o tyle płeć to raczej można było ustalić