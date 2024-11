Szkoda, że nie zauważył iż PiS jest jedną z partii, która olewała temat transformacji energetycznej, razem z innymi rządami. Do tego całą kasę z ETS przerżnęli na swoje kampanie, a to były pieniądze m.in na transformację energetyczną. Panie Galpiński - też jesteście winni, zmarnowaliście 8 ostatnich lat w tym temacie. No co za bezczelny typ XD