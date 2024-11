Już widzę jak Policja na linach spuszcza się z dachu by wystawić mandat na 50zl za jaranie na balkonie

No chyba że grzecznie zapukają 3h później z technikami kryminalistyki żeby zabezpieczyć składy kiepów na balkonie. Przecież to jest jakiś absurd, ja nie palę i nienawidzę palaczy ale kto i jak miał by to egzekwować