Jakoś mnie to nie dziwi. Kiedyś też dzwoniłem na pogotowie nawet nie po to, by wezwać karetkę, co upewnić się, co do właściwego postępowania, bo dziecko zaczęło się krztusić i wymiotować, co realnie niosło za sobą ryzyko zakrztuszenia wymiocinami. Dyspozytorka wręcz mnie i żonę opieprzyła - „to po co państwo dzwonicie? Karetka nie jeździ do wymiotów”. I nawet nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej ułożyć na boku czy trzymać pionowo (tak, Pokaż całość