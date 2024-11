Jeszcze w tytule należy dodać nie dość że jakościowo gorsze to jeszcze w wyższej cenie niż w bogatych krajach. Świetny przykład to Polska która jest od wielu lat drenowana i kolonizowana przez zagraniczne koncerny spożywcze. Żaden kraj na świecie nie jest tak skolonizowany jak Polska. Ostatnio widziałem grafikę i artykuł że ponad 70% spożywczych w Polsce należy do zagranicznych firm, w innych krajach dla porównania ten współczynnik wynosił od 5% do 30%.