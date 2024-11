U nas ludzie przywykli, że skoro coś kosztowało np 1000 rok temu to teraz musi kosztować 1100 bo inflacja.

Z tego zrobiła się pewnego rodzaju kula śnieżna. Nie zadajemy sobie pytań dlaczego drożeje, nie szukamy źródeł tylko mówimy "to naturalne" i akceptujemy. A potem płacz, że drogo.



Naturalne to jest, że jak jesteś bierny i nie działasz to życie cię wyrhuha.