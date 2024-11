Lewica to terrorystyczne zradykalizowane środowisko? Nowe, nie znałem xD



Przecież to standard że lewaki chcą zabić albo scancelować (ale częściej zabić) każdego kto z nimi nie zgadza. Lewica to grupa wykoleńców.



Zawsze jak coś wychodzi na lewaka, polityka czy szarego człowieka to zawsze to są jakieś p------e rzeczy, p-------a, przemocowość, gwałty itd. kiedy jak coś wychodzi na konserwatyste to w najgorszym wypadku to obciąganie kolegom z ONR, albo 5 już z kolei Pokaż całość