ale jak to? przecież ekolodzy twierdzą, że wiatr zawsze wieje gdy nie świeci słońce... to jak to się stało, że i nie świeci i nie wieje? ekolodzy powinni teraz w obronie planety wyłączyć prąd w domach...

PS nie wieje także nad Niemcami, dlatego nie ma skąd brać prądu