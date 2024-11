Jeśli potwierdzi się aktywny udział wojsk Korei Płn na froncie, i będzie to duża skala, to będzie to niewygodna sytuacja dla Trumpa który parę lat temu próbował ucywilizować Kima, może nawet osobista porażka. Będzie musiał coś z tym zrobić, i aktywny udział w tej odpowiedzi raczej weźmie Korea Południowa.