Te przepisy o rodzinach zastępczysz są czasem naprawde powalone....

Są rodziny które chcą adoptować/zaopiekowac sie dzieckiem ale nie moga bo "warunków niespełniają".



Jak masz cudze dziecko przygarnąc to musisz zarabiac i mieć chatę z wolnym pokojem i dodatkową łazienką, plus najlepiej aby jeden z rodziców nie pracował i cały swój czas dziecku poświęcał....

Czasem mam wrażenie że te "komisje" oczekuja tylko na to aby ktoś ich zaczał pod stołem przekonywać...