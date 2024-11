Takie miejsca powinny być obowiązkowo wykupywane przez IPN, żeby zrobić tam miejsce pamięci / muzeum. To część naszej historii.

Polacy jednak chętniej płącą na miejsca martyrologii żydowskiej, albo rosyjskiej albo tarzają się po chodniku by oddać częśc martyrologii murzynów z getta w USA, a na cierpienie włąsnych przodków mają wywalone.

Samo to, ile walki kosztowało postawienie pomnika ofiar rzezi wołyńskiej mówi samo za siebie.