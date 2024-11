Z wykształcenia jestem psychologiem społecznym.

Zawsze interesował mnie temat różnego rodzaju fiksacji erotycznych, a także wiktymologia i suicydologia.

Domyślam się, że dla wykopka 6-latka i 15-latka to to samo.

Ale to tym samym nie jest.

Dlatego ostrożnie podchodzę do takich "dokonań i zatrzymań".

Różnią się one w sporej mierze oceną prokuratora, a także biegłego.