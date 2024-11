Zobaczycie co się będzie działo z cenami materiałów budowlanych oraz cenami usługi remontowo-budowalnych jak bańka pęknie w całej okazałości. Będzie bieda ale to samo państwo napompowało taki balonik. Jakby nie dali dopłat do kredytów to byłoby bolesne ale znośne. A teraz sami stworzyli kolosa, który w trakcie upadku rozwali nie tylko siebie ale wiele okolicznych dziedzin.