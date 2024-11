Wszystko co nie bedzie abonamentem bedzie dodatkowym podatkiem.

Tv to powoli przestarzałe medium, coraz mniej ludzi oglada, Czesc woli serwisy streamingowe gdzie sami decyduja co i kiedy obejzec. Inni nawet nie maja TV. Jeszcze inni nie włączaja kanałow tvp ¯\(ツ)/¯