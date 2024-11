Przyjdzie wójt Pcimia, nie wie że się nie da i raptem firma zaczyna się rozwijać, skacze w rankingach o kilkaset miejsc, inwestuje co roku w nowe pomysły, zaczyna liczyć się na świecie.



Przyjdą fachowcy Tuska i raptem nic się nie opłaca, inwestycje są uwalane, firma wraca na swoje miejsce przy końcu tabeli i zaczyna się zwijać.



No ale to specjaliści po embiejach, może i urwą złotej kurze łeb, ale za to tani Pokaż całość