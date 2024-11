Pamiętam jak w radiu słuchałem o studentach którzy prosili o kasę bo chcieli budować drona, dostali chyba 20-30k, ponad rok później kupowaliśmy turecki złom z miliony, inna kwestia że kasa na naukę w polskim wydaniu to granty do rozwalenia dla starych dziadów co to mają tyle wspólnego z rozwojem nauki ile komunizm z bogactwem



zamiast dotować dziadów trzeba by otwierać projekty z wyznaczonym celem i go wspierać (taki startup) mierzyć postępy, egzekwować