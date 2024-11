Król lew zarządził, że teraz można będzie załatwiać fizjologiczne potrzeby tylko w ubikacjach ustawionych co pięćset metrów. Jeżeli ktoś załatwi się w lesie, spotka go kara.

Pewnego razu idzie sobie zajączek przez las i zachciało mu się srać. Niestety WC było daleko. Nie wytrzymał i załatwił się w lesie. Nagle zza krzaków wychodzi król lew, więc zajączek szybko wziął kupę w łapki i zasłonił.

-Cześć zajączku, co tu robisz?

-Tak sobie wyszedłem na spacerek.

-A co Pokaż całość