Europa to niech k---a bierze się do roboty. Polacy powinni stanąć na jej odbudowie mamy genialnych rolników, informatyków, inżynierów itp. Trzeba uskrzydlić Europę a nie parodiować w jakiejś głupoty. Trzeba nam mądrej ekologi, dobrej żywności i tanich surowców energetycznych w tym taniego prądu. Nie ma co się obracać plecami tylko działać.