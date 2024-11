Roi z wynajmu jest dramatycznie niski, nieruchy skończyły się kilka lat temu i jedyne komu się to spina, to tym, którzy kupili co się dało 5-10 lat temu, a obecnie to upłynniają i przechodzą na inne instrumenty inwestycyjne, które dają te 6% roi rocznie. Dokładnie tą ścieżką kierowałem się ja, przez co projekt mieszkań zwrócił się bardzo ładnie, bo niektóre nieruchy kupione za 160 tysi, poszły za 280 + kilka lat wynajmu Pokaż całość