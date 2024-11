Myślę, że nawet jakby Harris wygrała to jakoś sytuacja o wiele lepsza nie byłaby ze względu na to, że Ukraińcy nie mają za bardzo kim walczyć przez więcej niż następne 2-3 lata. Mężczyźni uciekają z Ukrainy, nie garną się do wojny i za chwilę to musieliby emerytów albo 20 latków brać na wojnę i później liczyć się z tym, że nie miałby kto w ogóle odbudowywać Ukrainy po wojnie.