Wstałem przed 6:00 i włączyłem sobie TVPInfo:

"A co by było gdyby Kamala Harris była białym mężczyzną"

"A co by było gdyby Kamal Harris wystartowała wcześniej niż 3 miesiące temu"

"Nie wiem jak ktoś może głosować na skazanego przestępcę"



No i ostatnie "Trump prowadzi, ale nie musi to oznaczać zwycięstwa" - kiedy na Twitterze były już cząstkowe wyniki z ~90% komisji z 5 kolejnych stanów, a Trump miał zatwierdzonych 246 głosów i Pokaż całość