Ale się zmienil sentyment na wykopie xD w koncu sie zorientowaly wykopki co to dumping cenowy i ze EU clami nie robi na zlosc swoim obywatelom. Nie da sie konkurowac cenowo z produktem na ktory nie dosc ze klada hajs to pewnie spora czesc lancucha jest z pracy niewolniczej (inni producenci nie sa wolni od tego, ale come on).