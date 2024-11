Ludzie już dawno zapomnieli co oznacza słowo Ukraina(krańce Rzeczpospolitej), ja bym porównał ten twór do Śląska lub Kaszub czyli jest to jakiś region w tym przypadku zlepek Polski i Rosji , no może jeszcze trochę Słowacji bo ich język to właśnie wymieszanie tych trzech języków(głównie) i gdyby nie rozpad ZSRR nigdy by państwem nie byli