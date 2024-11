A co tam u HGW, słyszałem ze do Brukseli pojechała. Tak, wiem ze nic nie wiedziała ze jej mąż Andrzej odziedziczył przejętą szmalcowiczym sposobem, za pomocą fałszywych dokumentów przez swojego wuja Romana Kępskiego jakaś kamienicę. Później jakieś miliony oddawał jak się wszystko wydało i jak się w końcu udało ich zaciągnąć niemal siłą przed komisję. Hanka nic nie wiedziała, zajęta była prezydenturą w Warszawie jak to podkreślała.

Jako prezydent Warszawy od 2006 Pokaż całość