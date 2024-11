O nie co to to nie... Jakby rząd w Polsce zaczął w taki sposób działać to okazało by się że jest Polskim rządem i reperkusje byłyby na poziomie pewnie jakieś misji stabilizacyjnej demokracji realizowanej przez bundeswerę i eko obozów reedukacujnych skoro spalanie jest be to już by holenderską techniką prześlszli na rozkładanie chemikaliami ciał setek tysięcy nieedukowalnych jednostek na gotowy nawóz używany do farm mącznika z którego zrobiliby chlebek.