To, że zawsze na jakichś krupówkach, rynku czy innym turystycznym miejscu znajdzie się jeleń, który odda hajs to jest jedno. Ale drugie - i to akurat smuci najbardziej - nasze służby z takimi scamami od dekad nie są sobie w stanie poradzić. Cóż za problem podbić "po cywilnemu", a później zawinąć całą ekipę (i od razu deportować w p---u). Państwo z dykty.