[Niepopularna opinia] Wykopki , gdy nasze lewusy w parlamencie chciały wprowadzić nr PIESEL, to w komentarzach było 10 do 1:

- niech się za gospodarkę wezmą

- nie ma ważniejszych tematów?

- itd.

No sorry, ale bez restrykcyjnego prawa dla psiarzy nie będzie poprawy. A pierwsze co trzeba zrobić żeby temat agresywnych psów ogarnąć to obowiązkowe czipowanie zagrożone wysokimi karami

