Narzeczona została przyjęta na SOR z ciśnieniem 200. Pomijając fakt, że nigdy takiego nie miała, a mierzymy regularnie to "leczenie" w szpitalu odbyło się na zasadzie wsadzenia jej do pokoju solo i zostawienia do rana bez żadnej opieki. Żadnego monitoringu, żadnej aparatury - przyjęcie na zasadzie zatrzymujemy bo musimy, żeby nie było, że puściliśmy pacjenta ze stanem zagrożenia życia. Pilnujcie swoich bliskich, niestety, ale przyjęcie do szpitala często nie oznacza realnej opieki, Pokaż całość