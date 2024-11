Patologia na całego. Dyletanctwo ogromnego poziomu. Przecież to sytuacja, jakby nauczycielka języka polskiego uczyła dzieci w podstawówce, że żółć, to piszemy rzułcś, a szyk wyrazów to będzie od tego momentu OSV, a nie zwyczajowy SVO.



Taka nauczycielka natychmiast by poleciała, a taka prokurator to co? Nic, do końca świata w zawodzie. Kompromitacja