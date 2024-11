nie zesrajcie się z tymi ruskimi manipulacjami.

jeśli to prawda, że putin wsadził trumpa do białego domu poprzednim razem, a teraz nadal manipuluje wyborcami (być może nadal skutecznie), to w takim razie zarówno obama jak i biden powinni iść siedzieć, skoro do tego dopuścili. to oni są odpowiedzialni, bo przecież rządzą. największe mocarstwo świata pozwala innemu mocarstwu (w stanie upadku) wybrać sobie prezydenta??



przecież to jest żałosne