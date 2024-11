Obecny rząd całą polską naukę cofa do XIX, włącznie ze sztuczną inteligencją, PANem, NCBR, po badania oceaniczne. Rozkład (by nie powiedzieć inaczej) Polski się rozkręca - CPK, port w Świnoujściu. A Wykopki w dużej mierze na nich głosowały, bo to ta nowoczesna część sceny politycznej, tak ładnie po Kaczce jeździli w TVN, no i oni przecież nie uprawiali propagandy w TVP, oni się jej sprzeciwiali...