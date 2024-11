Tak, przez 8 lat była idealna, a tu jeb, nagle w ciagu roku jest dramat!!! Kraj miodem i mlekiem płynący, jak za czarodziejską różdżką, nagle stał się ruiną.

Jak mnie to w-----a, kiedy rzadził PIS i się o tym mówiło, to jedyne co to wyzywali od szurów czy ruskich onuc. Dzisiaj nagle, jak są w opozycji, to zmieniają zdanie o 180 stopni. Naprawdę PO mnie w-----a, ale oni są jednostajnie p----------i, natomiast Pokaż całość