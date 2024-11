Dla nas to kolejna okazja żeby skłócić jeszcze bardziej i tak skłócony naród. Jedni oskarżają o to nawiedzonych katolików przeciwników tego "święta", inni lewactwo nakręcone polityką anty dziecięcą. Wiecie mieszkańców osiedli dla bezdzietnych, pies to dziecko, aborcja ok itd.