Pamiętam ceny za wypełnienie zęba w 2011 płaciłem 150zł + 10zł znieczulenie, w 2022 wypełniałem zęba i zapłaciłem 200zł w tym znieczulenie. Co jak co ale gdyby dentyści zaszaleli i podnieśli ceny współmiernie do innych usług to byśmy się chyba osrali