Przychodzę na stację i chcę kupić bilet z Zabrza do Wrocławia, krótko przed wyjazdem. Pani mówi brak miejsc. Znajomi już siedzieli w tym pociągu od Chorzowa, kupili bilet dwa dni wcześniej. Dzwonię do nich i mówię co się dzieje, a oni mówią że przynajmniej dwa wagony puste są, zapytali kierownika pociągu, a ten wyraził zgodę że mogę jechać tym pociągiem, rzeczywiście pełno miejsc. Z tego co zrozumiałem to jak pociąg jedzie z Pokaż całość