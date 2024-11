Napisze wam cos wiecej, mam ziomka w pracy ktory jest pszczelarzem i mowi ze np sa pszczoly polskie i niemieckie, kupujac polskie matki to rój jak buduje w ulu cala strukture to robi to na o--------i czyli tu troche zarcia, tu czerw, tu cos innego, sa agresywne itd.

A niemiecka matka, jak buduje ul to ma wszystko po dzielone ładnie i sa przyjazne.



Normalnie 1:1 rzeczywistośc poza tą przyjaznią niemiecką XD