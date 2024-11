Każdy kto miał mózg od samego początku to znaczy od 2022 roku wiedział że żaden postęp w tej kwestii nie nastąpi choćbyście cały sprzęt wojskowy dali a tym bardziej nawet jakbyście przyjęli całą ukrainę do Polski. Oni prowadzą politykę antypolską i im bardziej będziecie im służyć tym gorzej i takie są fakty z którymi nawet nie ma co dyskutować, jak można byc tak naiwnym by myśleć że coś w tej kwestii się Pokaż całość