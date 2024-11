Oooo temat który wykopki kochają. Mogą ze swojego T400 „udowodnić” jakie to te MacBooki c-----e, bo nie da się dołożyć RAMu albo dużo wolniejszego zwykłego SSD. I tak to jest fakt, Apple rucha klientów na cenach RAMu i dysków, ale jak się porówna takiego aira do konkurencji, to tak realnie nie ma tej konkurencji xD bo co jak co, ale apple potrafi w MacBooki.