Wielu ludzi się zastanawia czemu transport publiczny jest tak mało używany w Stanach nawet w większych miastach. Ano właśnie głównie dzięki wszelkiej maści brązowym i czarnym pasażerom którzy potrafią "umilić" przejazd w ciekawy sposób.



W Europie będzie raczej podobnie, już teraz korzystanie z transportu publicznego jak my to robimy (np. powrót w nocy samotnej kobiety) w takim Paryżu czy Londynie to igranie z losem.