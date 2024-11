I bardzo dobrze. Jedyne co ten durny naród może wkurzyć, to jak przestanie go stać na a-----l do grilla i możliwości cyknięcia paru fotek na wczasach i pochwalenia się na fejsie/instagramie, żeby innym karynom i sebiksom było żal. Może wtedy do tych pustych łbów dotrze, żeby nie głosować w kółko na jedno i to samo.