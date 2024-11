Nie rozumiem tego jęku kredyciarzy, są beneficjentami systemu rezerwy cząstkowej, bo to do nich między innymi powędrowała kasa w ostatnich latach z potężnego dodruku, a teraz by chcieli by wszyscy inni pokryli ich koszty.



Społeczeństwo i tak już dostało po dupie inflacją, którą wywołało zadłużenie (dodruk) do którego właśnie każdy kredytobiorca dołożył swoją cegiełkę, a teraz płacz bo kredyt podrożał.



Poza tym ich nieruchomości podrożały w ciągu tylko ostatniego roku o 20-30% Pokaż całość