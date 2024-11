Moim skromnym zdaniem nie ma też przypadku w terminie umorzenia. Wiedzieli doskonale, że to wyjdzie albo po wynikach wyborów w USA albo tuż przed nimi. A za kilkadziesiąt godzin wszystko inne w mediach znika i to na co najmniej kilka dni. Sprawa rozejdzie się po kościach, choć ma predyspozycje na grubą inbę.