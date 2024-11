Tak, TK jest zabetonowany no i? To nadal TK czy to się komuś podoba czy się nie podoba. Tylko, że cała ta wcześniejsza chucpa z obroną konstytucji ma tyle wspólnego co działania Ziobry z praworządnością. Teraz prawo w sejmie jest realizowane poprzez uchwały i wszystko jest ok, ci od KONSTYTUCJA milczą. Można już nie publikować wyroków TK, wszystko jest cacy! Fajnie się u nas w kraju żyje, nudno nie jest.



PS

A Pokaż całość