Intel to trup i ciezko bedzie to odmienic. Mozliwe jest przejecie i polaczenie z lepiej zarzadzanym podmiotem. Faby na pewno pojda pod mlotek - Intel nie jest w stanie juz dotowac produkcji. Inzynierowie po studiach raczej nie wybieraja Intela jako miejsce do pracy.



Patrzac na wyniki to oni juz chyba mineli Point of no return