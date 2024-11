Artykuł to manipulacja. Sugeruje rzekome dramatycznie zwiększenie cen energii bo rząd... 6-krotnie... zmniejsza wsparcie. Tak, rząd zmniejszył różne dopłaty do energii elektrycznej z 33 mld na 6 mld ale też cena energii wyraźnie spadła w 2024. Poniżej wykres od początku 2023 - wtedy kiedy były ustanawiane dopłaty (33 mld) na rok 2024.



Cena energii elektrycznej po zakończeniu pandemii nadal spada. To o co należy zapytać to jakie będą ceny energii w Pokaż całość